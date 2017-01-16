Одну ледовую переправу закрыли в Киренском районе из-за разрушения льда

Как 14 января 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, эта ледовая дорога разрушена водой, поднявшейся из-за образования сквозных трещин большой протяженности. Однако в эксплуатацию были введены две новые переправы — в Жигаловском районе через реку Лену переправа «Жигалово-Казачинск» грузоподъемностью 20 тонн и в Тайшетском районе через реку Чуна «Веселый-Паренда» грузоподъемностью 30 тонн. Таким образом, всего в Иркутской области действуют 30 ледовых переправ.

Также в Иркутской области действуют четыре пеших ледовых перехода: два перехода в Киренском районе через реку Лену «Киренск-Мельничный» и «Киренск-Пролетарский», в Тайшетском районе через реку Чуна в районе урочища Шульген на территории Полинчетского муниципального образования и в Тулунском районе через реку Ия в районе посёлка Октябрьский-1.