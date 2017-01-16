Одну ледовую переправу закрыли в Киренском районе из-за разрушения льда
Ледовая переправа «Киренск-Сполошино» была закрыта в Киренском районе.
Ледовая переправа «Киренск-Сполошино» была закрыта в Киренском районе.
Как 14 января 2017 года сообщила
Также в Иркутской области действуют четыре пеших ледовых перехода: два перехода в Киренском районе через реку Лену «Киренск-Мельничный» и «Киренск-Пролетарский», в Тайшетском районе через реку Чуна в районе урочища Шульген на территории Полинчетского муниципального образования и в Тулунском районе через реку Ия в районе посёлка Октябрьский-1.