В Новокузнецке на Крещение будет оборудована всего одна купель

В южной столице Кузбасса на Крещение из-за тонкого льда будет оборудована всего одна купель.

Как сообщает Новокузнецк.ру, специалисты МЧС обследовали места для ранее запланированных купелей и отказались от всех, кроме одной. Лед на водоемах оказался недостаточно толстым, толщина не достигает 25 см.

Таким образом, новокузнечане смогут совершить обряд купания в парке «Водный». Там купель будет открыта с 18:00 18 января и до 24:00 19 января.