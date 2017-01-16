В Новокузнецке на Крещение будет оборудована всего одна купель
Причиной сокращения количества запланированных купелей стала толщина льда.
Причиной сокращения количества запланированных купелей стала толщина льда.
В южной столице Кузбасса на Крещение
Как сообщает Новокузнецк.ру, специалисты МЧС обследовали места для ранее запланированных купелей и отказались от всех, кроме одной. Лед на водоемах оказался недостаточно толстым, толщина не достигает 25 см.
Таким образом, новокузнечане смогут совершить обряд купания в парке «Водный». Там купель будет открыта с 18:00 18 января и до 24:00 19 января.