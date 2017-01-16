Морозы в Красноярске сменятся потеплением

Пришедшее в Красноярск на выходных ​резкое похолодание до -30 °C к середине недели сменится существенным потеплением.

По данным синоптиков, самыми холодными днями наступившей недели будут понедельник и вторник — днем синоптики Гидрометцентра обещают -27 и -25 °C соответственно. При этом будущей ночью ожидается рекордное для этой недели похолодание — столбики термометров будут опускаться до отметки в -33 °C.

В ночь на среду градусники будут показывать до -27°. Затем температура начнет повышаться — днем в среду и четверг ожидается до -12°, в пятницу будет еще на градус теплее, а в уик-энд и вовсе — до -7°C. Отметим, в крещенскую ночь, 19 января, сильных морозов не ожидается — синоптики обещают лишь -16°C.