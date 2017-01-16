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06:56 (мск), источник: Newslab.ru

Морозы в Красноярске сменятся потеплением

Похолодание отступит к концу недели, вместе с переменой погоды в столицу края придет снег.

Источник: РИА "Новости"

Пришедшее в Красноярск на выходных ​резкое похолодание до -30 °C к середине недели сменится существенным потеплением.

По данным синоптиков, самыми холодными днями наступившей недели будут понедельник и вторник — днем синоптики Гидрометцентра обещают -27 и -25 °C соответственно. При этом будущей ночью ожидается рекордное для этой недели похолодание — столбики термометров будут опускаться до отметки в -33 °C.

В ночь на среду градусники будут показывать до -27°. Затем температура начнет повышаться — днем в среду и четверг ожидается до -12°, в пятницу будет еще на градус теплее, а в уик-энд и вовсе — до -7°C. Отметим, в крещенскую ночь, 19 января, сильных морозов не ожидается — синоптики обещают лишь -16°C.

Что касается осадков, то снег в столицу края придет вместе с переменой погоды: он начнется в среду и продолжится в четверг. Ветер всю неделю будет переменчивым: юго-восточный сегодня, восточный — во вторник, южный — в среду и пятницу, западный — в четверг. Согласно предварительным прогнозам, к выходным он усилится.

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