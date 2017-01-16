Красноярские ученые намерены защищать леса с помощью феромонов
Для каждого вида насекомых разработают свой «запах».
Для каждого вида насекомых разработают свой «запах».
Ученые из Красноярского научного центра СО РАН занимаются исследованиями, позволяющими защитить леса от вредителей с помощью феромонов. Специальные «запахи» должны привлекать насекомых в ловушки.
По словам ученых, принцип работы приманок заключается в следующем: на специальную ловушку наносится клей, пропитанный феромоном. Насекомые, почуяв запах на большом расстоянии, слетаются на приманку и прилипают к ней. При этом ученым предстоит разработать индивидуальный «аромат» для каждого вида вредителей.
Основные параметры молекул феромонов были проведены с помощью
Руководитель проекта Полина Цикалова отмечает, что разрабатываемые методы поспособствуют повышению эффективности применения феромонных ловушек в защите лесов.
«Поведение насекомых во многом зависит от
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Эксперты намерены моделировать химические реакции с феромонами в течение двух ближайших лет. После этого результаты исследования будут использоваться на практике.