Красноярские ученые намерены защищать леса с помощью феромонов

Ученые из Красноярского научного центра СО РАН занимаются исследованиями, позволяющими защитить леса от вредителей с помощью феромонов. Специальные «запахи» должны привлекать насекомых в ловушки.

По словам ученых, принцип работы приманок заключается в следующем: на специальную ловушку наносится клей, пропитанный феромоном. Насекомые, почуяв запах на большом расстоянии, слетаются на приманку и прилипают к ней. При этом ученым предстоит разработать индивидуальный «аромат» для каждого вида вредителей.

Основные параметры молекул феромонов были проведены с помощью квантово-химических методов. Комбинация квантовой химии и системного анализа, отмечают ученые, позволит заменить дорогие эксперименты компьютерным моделированием. Результаты исследования опубликованы в научном журнале «Journal of Structural Chemistry».

Руководитель проекта Полина Цикалова отмечает, что разрабатываемые методы поспособствуют повышению эффективности применения феромонных ловушек в защите лесов.

«Поведение насекомых во многом зависит от физико-химических свойств молекул феромонов и воздействия факторов внешней среды на эти молекулы. Так, часть феромонов “теряется” в воздушных потоках, вступает в химические реакции с другими веществами или разлагается под действием солнечного излучения и температуры. Наше исследование призвано установить, как именно внешние факторы могут повлиять на устойчивость феромонов и связать это с особенностями поведения насекомого. В целом, понимание принципов феромонного поиска насекомых — это ключ к управлению их поведением», — рассказала Полина Цикалова.

В пресс-службе Красноярского научного центра подчеркнули, что в 2016 году проект получил поддержку Краевого фонда науки и Российского фонда фундаментальных исследований. Грант был выделен в рамках конкурса исследований, выполняемых молодыми учеными.

Эксперты намерены моделировать химические реакции с феромонами в течение двух ближайших лет. После этого результаты исследования будут использоваться на практике.