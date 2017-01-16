В Омске сотрудники ГИБДД проведут рейд по выявлению водителей подшофе
Для проведения операции «Трезвость» задействованы дополнительные силы ГИББД.
Для проведения операции «Трезвость» задействованы дополнительные силы ГИББД.
Проверки водителей на предмет выявления признаков опьянения будут сплошными, сообщает сайт управления ГИБДД по Омской области.
Согласно статистике ГИБДД, одной из основных причин совершения
Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования являются уголовно наказуемыми деяниями. Санкция статьи 264.1 УК РФ предусматривает ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей либо лишения свободы на срок до 2 лет.
Сотрудники ГИБДД обращаются ко всем участникам дорожного движения — не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.