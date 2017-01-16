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08:30 (мск), источник: Newtimes.kz

В Казахстане упростили процедуру оформления пособия на ребенка

Оформить пособия на рождение ребенка теперь можно без привязки к месту жительства, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу Госкорпорации «Правительство для граждан».

Источник: Newtimes.kz

С сегодняшнего дня роженицы могут оформить пособия на рождение ребенка и по уходу за ним до одного года вне зависимости от места регистрации в пределах одной области.

Напомним, что с сентября прошлого года был запущен пилотный проект, в рамках которого сотрудники корпорации могут принять заявление на оказание сразу четырех услуг одновременно в зданиях родильных домов. Это регистрация рождения ребенка; назначение пособий на рождение ребенка и по уходу за ним; назначение социальной выплаты на случай социального риска: потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года; постановка на очередь в детские дошкольные организации. На сегодняшний день в проекте задействовано 206 роддомов и перинатальных центров по РК.

По словам председателя правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Данияра Еренчинова, наиболее острым проблемным вопросом оказалось отсутствие принципа экстерриториальности при приеме документов на назначение пособий, т.е. граждане могли подавать заявление на назначении пособий только по месту постоянной регистрации.

«Другими словами, раньше, если женщина была прописана в Боровом, а родила, например, в перинатальном центре Кокшетау, для оформления пособий ей приходилось обращаться в ЦОН по месту прописки, то есть в Боровое. Мы решили эту проблему и разработали механизм применения экстерриториального принципа при приеме заявлений по назначению пособий на рождение ребенка и по уходу за ним. На начальном этапе пилот действует только внутри области, в скором будущем мы планируем ввести экстерриториальность по Казахстану», ― добавил Еренчинов.

По его словам, для оформления пособий на детей требуется минимальный пакет документов ― это документ, удостоверяющий личность родителей, свидетельство о заключении брака и его копия (лица, зарегистрировавшие брак после 2008 года на территории Республики Казахстан копию свидетельства не представляют), медицинское свидетельство о рождении ребенка (выдается в роддоме), свидетельство о рождении или выписка из актовой записи о рождении на всех детей, документ о номере банковского счета.

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