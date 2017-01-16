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08:22 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В МЧС предложили горожанам помочь в спасении оленей под Новосибирском

Новосибирские спасатели и охотоведы отправились в Коченевский район, чтобы помочь прокормится животным семейства оленевых, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по НСО.

В МЧС предложили горожанам помочь в спасении оленей под Новосибирском, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по НСО.

14 января новосибирские спасатели совместно с охотоведами отправились в Коченевский район, чтобы помочь прокормится животным семейства оленевых.

«Сугробы в лесной зоне под Новосибирском в настоящее время уже значительно выше человеческого роста. Попытки достать пищу из-под снега могут закончиться для животных фатально. На пути к деревьям копытных подстерегают опасные снежные ямы. Кроме того, из-за перепада температур на снегу в лесах области образовалась ледяная корка, о которую животные ранят ноги», — пояснили спасатели.

В снегу могут увязнуть даже тракторы, поэтому сотрудники МЧС оказали помощь в выделении специальной техники для пробивки троп.

После инструктажа участники акции разделились на три группы и отправились вглубь леса на снегоходах с самодельными санями для подвоза сена, кормовой соли, веников из ивы и березы. Всё это оставляют в специально оборудованных деревянных кормушках, к которым животные уже привыкли. За один день участники акции вывезли стог сена, а также большое количество веников.

«Стоит отметить, что эти акции будут проходить и впредь, а к участию в таких благих мероприятиях приглашаются все жители и гости нашего города», — добавили в ведомстве.

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