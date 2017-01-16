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10:03 (мск), источник: АиФ Красноярск

Перед Крещением в Красноярском крае проверят водоемы

Специалисты Роспотребнадзора в местах традиционных крещенских купаний отбирают пробы воды.

Источник: Reuters

Накануне празднования «Крещения Господня», которое православные христиане отмечают 19 января, специалисты Управления Роспотребнадзора напомнили населению о соблюдении мер безопасности.

Они рекомендуют: купаться только в официально отведенных для этой цели водоемах; ни в коем случае не пить из них воду; не погружаться в воду после принятия алкоголя. Кроме того, перед омовениям лучше проконсультироваться с врачом. Есть ряд заболеваний (сердечно-сосудистые, нервные, эндокринные, мочеполовые и др.) при которых этот религиозный обряд может только навредить. Также избегать купания следуют тем, кто простужен или только недавно выздоровел. Во время ныряния в прорубь не оставляйте без присмотра детей.

Сейчас специалисты Роспотребнадзора проводят контроль качества воды, где обычно устраиваются массовые купания. Об исследованиях обещают сообщить дополнительно.

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