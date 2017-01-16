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10:02 (мск), источник: РИА Крым

В Симферополе экстренно приступили к ремонту дорог

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв — РИА Новости (Крым). В Симферополе в экстренном порядке начались работы по текущем ремонту и содержанию дорог, сообщила пресс-служба администрации крымской столицы.

Как уточнили в пресс-службе, дорожники приступили к работам 14 января.

«С улучшением погодных условий ремонтные бригады приступили к ремонту дорожного полотна. Для оперативного выявления повреждений дорожного покрытия администрацией крымской столицы инициирована работа интерактивной карты повреждений дорожного покрытия», — говорится в сообщении.

Ранее глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев в ходе совещания с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым сообщил, что к настоящему времени проведена полная инвентаризация асфальтобетонного покрытия по всем улицам. На данный момент ремонта требует 81 улица. Общая площадь поврежденного асфальта составляет около 90 тысяч квадратных метров. В рамках гарантийных обязательств подрядчики отремонтируют 8 тысяч квадратных метров асфальта.

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