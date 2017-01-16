В Симферополе экстренно приступили к ремонту дорог

Как уточнили в пресс-службе, дорожники приступили к работам 14 января.

«С улучшением погодных условий ремонтные бригады приступили к ремонту дорожного полотна. Для оперативного выявления повреждений дорожного покрытия администрацией крымской столицы инициирована работа интерактивной карты повреждений дорожного покрытия», — говорится в сообщении.

Ранее глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев в ходе совещания с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым сообщил, что к настоящему времени проведена полная инвентаризация асфальтобетонного покрытия по всем улицам. На данный момент ремонта требует 81 улица. Общая площадь поврежденного асфальта составляет около 90 тысяч квадратных метров. В рамках гарантийных обязательств подрядчики отремонтируют 8 тысяч квадратных метров асфальта.