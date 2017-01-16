В Москве началось прощание с Доктором Лизой

Доктор Лиза погибла в результате крушения самолета Ту-154 над Черным морем 25 декабря. Самолет разбился после вылета из аэропорта Адлер. На его борту находились 92 человека, среди которых были военнослужащие, коллектив ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова и журналисты. Доктор Лиза хотела доставить гуманитарный груз фонда «Справедливая помощь» для госпиталя Тишрин в Латакии.



Елизавета Глинка неоднократно доставляла в Сирию лекарства и оказывала там медицинскую помощь гражданскому населению. Глинка также ездила на Донбасс и привозила в Москву детей, которые нуждались в лечении. С марта 2014 года она была на востоке Украины около 20 раз.

Основанный ей фонд «Справедливая помощь» продолжит работу и после смерти Глинки. Он занимается оказанием помощи больным, бездомным, пенсионерам и инвалидам. С 2014 года он также помогает в лечении детям, которые пострадали в результате военного конфликта на востоке Украины.