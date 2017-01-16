44-градусный мороз ожидается в Приангарье 17 января

Сильный мороз на 17 января в Иркутской области прогнозирует Гидрометцентр.

По сообщению синоптиков, завтра местами по региону пройдет небольшой и умеренный снег, ветер подует северо-западный до 5−10 м/с.

Ночью столбик термометра будет -20, -25 градусов, при прояснении -30, -35 градусов. Днем потеплеет до -15, -20 градусов, при облачной погоде до -24, -29 градусов. В пониженных формах рельефа в темное время суток будет -39, -44 градусов, в дневное: -32, -37 градусов.