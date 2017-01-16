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10:01 (мск), источник: АиФ Иркутск

44-градусный мороз ожидается в Приангарье 17 января

Местами пройдет снег.

Источник: РИА "Новости"

Сильный мороз на 17 января в Иркутской области прогнозирует Гидрометцентр.

По сообщению синоптиков, завтра местами по региону пройдет небольшой и умеренный снег, ветер подует северо-западный до 5−10 м/с.

Ночью столбик термометра будет -20, -25 градусов, при прояснении -30, -35 градусов. Днем потеплеет до -15, -20 градусов, при облачной погоде до -24, -29 градусов. В пониженных формах рельефа в темное время суток будет -39, -44 градусов, в дневное: -32, -37 градусов.

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