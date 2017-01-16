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10:04 (мск), источник: Nakanune.ru

Новую транспортную схему Екатеринбурга проверит прокуратура

Новой схемой движения общественного транспорта в Екатеринбурге заинтересовалась прокуратура. Надзорное ведомство организовало проверку законности действий городской администрации.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, новая схема движения общественного транспорта в Екатеринбурге будет внедрена с 1 июля этого года. Планируется отменить большинство маршрутов общественного транспорта — в общей сложности более 100. «Под нож» идут 89 маршрутов автобусов, 18 — трамваев и восемь — троллейбусов. Вместо них планируется внедрить новые маршруты. По задумке разработчиков, транспорта меньше не станет, изменятся маршруты и частота движения, что якобы позволит добираться до места назначения быстрее, хоть и с пересадками.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, будет проверена законность установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов общественного транспорта; дана оценка исполнения администрацией Екатеринбурга полномочий по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа.

«Сотрудники прокуратуры проанализируют доступность общественного транспорта для жителей различных районов города, а также доступность социально-значимых объектов. Будет дана оценка законности постановления администрации Екатеринбурга от 29.12.2016 № 2574 «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам в муниципальном образовании «город Екатеринбург». Кроме того, в городской прокуратуре запланировано проведение совещания с участием представителей заинтересованных ведомств по вопросу введения новой схемы движения общественного транспорта в городе», — сообщили в надзорном ведомстве.

Там добавили, что по итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщало Накануне.RU, мнения экспертов о новой маршрутной сети Екатеринбурга разделились. Перевозчики уверены, что с ее введением будет только лучше, тогда как депутаты городской думы считают, что подобная оптимизация станет удобной для пассажиров только при введении почасового тарифа на проезд.

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