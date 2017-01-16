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10:05 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске вручили премию «Светлое прошлое»

Вчера, 15 января, в Челябинском академическом театре драмы вручали Народную премию «Светлое прошлое».

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Тринадцатая по счету церемония проходила накануне Дня образования Челябинской области (отмечается 17 января). В этом году лауреатов было шестеро.

Памятную статуэтку кентавра работы Эрнста Неизвестного получили российский ученый-литературовед, академик Владимир Агеносов, лауреат всероссийских фестивалей авторской песни и национальной анимационной премии «Икар», актриса Лариса Брохман, тяжелоатлет, многократный чемпион мира и Европы среди ветеранов Василий Зубов, вице-президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», майор запаса Владимир Елисеев, киновед и продюсер Вячеслав Шмыров. Премию «Светлое прошлое» получили лауреат 2014 года. Это космонавт-испытатель, Герой России Михаил Корниенко, который участвовал в самом длительном полете в космос и провел на борту МКС почти год.

Все участники народной премии «Светлое прошлое» — люди талантливые, в своем деле чрезвычайно успешные. К примеру, 86-летний тяжелоатлет-рекордсмен Василий Зубов. Он 74 года на помосте, выступает в одном и том же весе. И останавливаться ветеран Великой Отечественной войны не намерен.

«У меня есть цель поставить 100 рекордов России, — говорит Василий Петрович. — С годами я пришел к выводу, что сила может развиваться, как и разум. Возраст этому не помеха. И до своей цели я дойду».

В 2017 году Василий Зубов собирается в Новую Зеландию на Всемирные игры для ветеранов спорта (проходят раз в четыре года). В декабрьском отборе участвовало 203 претендента. Василий Петрович вошел в состав сборной России запасным под номером 1.

В каком бы составе они не встречались — спортсмены, военные (их, кстати, больше всего), космонавты, музыканты или ученые, на встречах «Светлого прошлого» обязательно возникает особая эмоциональная атмосфера. Воспоминания возвращают героев во времена детства и юности.

«Существует теория, что невозможно вернуть время, — замечает доктор филологических наук, профессор ИМПЭ имени Грибоедова, академик Владимир Агеносов. — Два человека это утверждение опровергли. Сначала Эйнштейн, потом Олег Митяев. Мы возвращаемся в молодость. Я не был на Урале 30 лет. Моя молодость прошла в Магнитогорске. Вернуться сюда — это счастье. Я с трепетом вспоминаю знакомые имена, фамилии, друзей и коллег, которых так долго не видел. И очень волнуюсь. Потому что завтра мы с женой едем в Магнитогорск».

Народная премия «Светлое прошлое», которую 13 лет назад придумал народный артист России и наш земляк Олег Митяев, дает лауреатам повод вспомнить о своих заслугах. Они сумели удивить мир, прославить страну, родной город. Это очень волнующий момент. Ведь человеку особенно важно, что тебя помнят дома.

«Я давно живу в Москве, — признается народный артист России, специальный гость “Светлого прошлого” Анатолий Кролл. — Я очень рад, что судьба дает мне возможность почти каждый год бывать на Урале. И хотя Челябинск в свое время обошелся со мной неласково, для меня он все равно будет первым всегда».

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