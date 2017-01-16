«Опасны для детей»: в Челябинске демонтируют новые детские игровые площадки

«В процессе выполнения монтажных работ детских игровых комплексов были выявлены нарушения и несоответствия техническому заданию муниципального контракта, а также нарушения технологии производства работ по бетонированию оснований оборудования. На основании заключения экспертизы, установленные малые архитектурные формы, являются опасными для здоровья и жизни детей», — говорится в сообщении.

Администрация расторгла муниципальный контракт по размещению малых архитектурных форм для благоустройства территории в 2016 году, в связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком ООО «МАФ ТРЕЙД» своих обязательств по контракту.

Теперь подрядчик обязан демонтировать опасные детские комплексы, а родителей просят не допускать детей до игрового оборудования.