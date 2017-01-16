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11:30 (мск), источник: Югополис

Уплативших долги кубанцев будут быстрее выпускать за границу

Информация о том, что россиянин уплатил долги и его можно выпускать за рубеж, сегодня может идти от судебных приставов к пограничникам несколько недель.

Источник: Югополис

В 2017 году, сообщили в Минкомсвязи, процедура должна сократиться до суток, пишут Известия.

Для этого в 2016 году ведомство обеспечило взаимодействие системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) и системы «Мир».

СМЭВ — это единая система обмена данными для федеральных, региональных и местных органов власти, банков, пенсионных фондов и других организаций. Она служит для оказания госуслуг в электронном виде гражданам и организациям. «Мир» — компьютерная система миграционного и регистрационного учета, контроля удостоверяющих личность документов. К системе «Мир» подключены МВД, Минкомсвязи, Минфин, Минобороны, МИД, ФСБ, Минтранс, Росморречфлот.

Когда человек уплатил долги, информация об этом должна дойти от Федеральной службы судебных приставов в пограничную службу ФСБ. Эта процедура описана в совместном приказе ФССП и ФСБ об организации взаимодействия. Там записано, что постановление об ограничении выезда или снятии ограничения приставы отправляют в территориальный орган ФССП еженедельно. ФССП передает данные в ФСБ тоже раз в неделю. Процедура получается небыстрая.

Ограничения на выезд за рубеж должников появились в России в 2008 году. Потерять право на заграницу можно за долги по налогам, кредитам, платежам ЖКХ, штрафам ГИБДД и др. С 2014 года такой риск есть лишь у людей с долгом больше 10 тыс. рублей. Это оговорено в ст. 67 закона «Об исполнительном производстве».

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