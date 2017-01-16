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10:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Финская авиакомпания откажется от «самого страшного рейса» в мире

Национальная авиакомпания Финляндии Finnair переименует рейс из Копенгагена в Хельсинки под номером AY666, который называют «самым страшным» в мире.

Источник: Reuters

Об этом в своем Twitter сообщает агентство Airline Route, отслеживающее маршруты воздушных перевозчиков.

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По данным организации, 29 октября 2017 года рейс получит новое название AY954. Finnair пока эту информацию официально не подтвердила.

Рейс AY666 впервые был выполнен в апреле 1997 года. Тогда лайнеры финского перевозчика летали по этому маршруту по субботам. В августе 2002 года рейс перенесли на пятницу.

Первый раз в 2017 году лайнер совершил «самый страшный» полет в мире в пятницу, 13 января. Данный рейс называют так в шутку из-за числа 666 в его номере и кода аэропорта финской столицы HEL, что созвучно с английским словом hell («ад»). Кроме того, самолет вылетает из Копенгагена в 13 часов по местному времени.

Пятница, 13, считается несчастливым днем. Подобная дата выпадет в очередной раз в этом году на октябрь. Тогда Finnair выполнит свой последний «страшный» рейс.

Комментарии
1
А Б
Несмотря на все эти страшилки, неудачные сочетания, мистику и т.д., финская авиакомпания Finnair была признана самой безопасной авиакомпанией Европы и заняла второе место по безопасности в мире. Самолет Finnair потерпел крушение в последний раз в 1963 году. Российским авиакомпаниям стоит брать пример со своих финских коллег.
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