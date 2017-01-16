Финская авиакомпания откажется от «самого страшного рейса» в мире

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По данным организации, 29 октября 2017 года рейс получит новое название AY954. Finnair пока эту информацию официально не подтвердила.

Рейс AY666 впервые был выполнен в апреле 1997 года. Тогда лайнеры финского перевозчика летали по этому маршруту по субботам. В августе 2002 года рейс перенесли на пятницу.

Первый раз в 2017 году лайнер совершил «самый страшный» полет в мире в пятницу, 13 января. Данный рейс называют так в шутку из-за числа 666 в его номере и кода аэропорта финской столицы HEL, что созвучно с английским словом hell («ад»). Кроме того, самолет вылетает из Копенгагена в 13 часов по местному времени.

Пятница, 13, считается несчастливым днем. Подобная дата выпадет в очередной раз в этом году на октябрь. Тогда Finnair выполнит свой последний «страшный» рейс.