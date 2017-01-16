ВГУ получил три звезды из пяти возможных в международном рейтинге

Так, работу преподавателей вуза, а кроме того — деятельность по интернационализации, уровень инновационных разработок и инклюзивность ВГУ оценена в пять звезд. Условия в университете — качеству и состоянию общежитий, корпусов и спортивных площадок — получили четыре звезды. Статистика трудоустройства студентов после окончания ВГУ рейтинговым агентством оценена на три звезды. Уровень исследований, проводимых в университете, оценен на два балла. Самое малое количество звезд вуз получил в пункте количество специалистов, известных за рубежом и имеющих награды международного уровня — одна звезда.

Напомним, что в минувшем, 2016, году стало известно, что ВГУ планирует побороться за статус опорного вуза. При этом руководство вуза считает, что Воронежский госуниверситет в состоянии самостоятельно получить этот рейтинг и не идти на слияние с другими учебными заведениями города.