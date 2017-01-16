Кто вы из «битлов»? Тест по случаю всемирного дня The Beatles
Кто вы: красавчик Пол, задира Джон, меланхолик Джордж или весельчак Ринго? Пройдите тест ТАСС, чтобы узнать.
Кто вы: красавчик Пол, задира Джон, меланхолик Джордж или весельчак Ринго? Пройдите тест ТАСС, чтобы узнать.
Начиная с 2001 года, по решению ЮНЕСКО, сегодняшний день отмечается как Всемирный день «Битлз».
Ровно 60 лет назад, 16 января 1957 года в Ливерпуле был открыт клуб «Кэверн», в котором дебютировал тогда еще никому не известный музыкальный коллектив. Для каждого слушателя музыка The Beatles разная —
То же самое можно сказать и про каждого «битла» в отдельности: пожалуй, практически у каждого меломана есть свой фаворит из «ливерпульской четверки». На кого из участников группы — Джона, Пола, Джорджа или Ринго — больше всего похожи вы, поможет узнать наш тест.