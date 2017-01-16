Психологи предложили терять вес при помощи мобильной игры

Никаких дополнительных усилий не требуется, убеждены психологи из Университета Эксетера (Великобритания). Менее 10 минут в день, уделяемых на тренировку, снижает потребление калорий. «Тренер» выпущен в виде приложения (Food Trainer app) и сейчас распространяется на Android-устройствах.
Авторы приложения основывались на результатах исследований нейрофизиологов, показывающие, что сладкая и жирная пища активирует систему вознаграждения в мозге. Стимулируется высвобождение дофамина и эндорфинов, в результате чего человек хочет все больше и больше пирожных, передает The Telegraph.
Игра представляет из себя набор мигающих изображений «здоровой» и «нездоровой» еды. Пользователь должен нажимать на картинки с полезной пищей, чтобы набрать очки.
Выбирая привлекательный кусок торта вместо моркови, игрок лишает себя шанса победить.
Столь упрощенный метод в итоге перепрограммирует мозг на правильные пищевые привычки.
Эффективность приложения проверили специальным исследованием, в котором участвовали 83 взрослых добровольца. Всего за четыре «сеанса» в неделю участники эксперимента смогли сократить суточное потребление калорий до 220 ккал.
В настоящее время ученые начали кампанию по привлечению финансирования, чтобы разработать приложение и для устройств Apple.