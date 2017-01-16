Психологи предложили терять вес при помощи мобильной игры

Никаких дополнительных усилий не требуется, убеждены психологи из Университета Эксетера (Великобритания). Менее 10 минут в день, уделяемых на тренировку, снижает потребление калорий. «Тренер» выпущен в виде приложения ( Food Trainer app ) и сейчас распространяется на Android-устройствах.

Спорт не поможет вам похудеть, и это — научный факт

Авторы приложения основывались на результатах исследований нейрофизиологов, показывающие, что сладкая и жирная пища активирует систему вознаграждения в мозге. Стимулируется высвобождение дофамина и эндорфинов, в результате чего человек хочет все больше и больше пирожных, передает The Telegraph.

Игра представляет из себя набор мигающих изображений «здоровой» и «нездоровой» еды. Пользователь должен нажимать на картинки с полезной пищей, чтобы набрать очки.