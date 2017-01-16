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13:27 (мск), источник: Моя Планета

Психологи предложили терять вес при помощи мобильной игры

Диетологи часто предлагают «легкие способы похудеть». На этот раз им вторят психологи: желающий сбросить лишний вес должен попытаться сыграть в игру, которая будет тренировать у мозга устойчивость к «вредной» еде вроде пирожных, тортов и бургеров.

Источник: AP 2016

Никаких дополнительных усилий не требуется, убеждены психологи из Университета Эксетера (Великобритания). Менее 10 минут в день, уделяемых на тренировку, снижает потребление калорий. «Тренер» выпущен в виде приложения (Food Trainer app) и сейчас распространяется на Android-устройствах.

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Авторы приложения основывались на результатах исследований нейрофизиологов, показывающие, что сладкая и жирная пища активирует систему вознаграждения в мозге. Стимулируется высвобождение дофамина и эндорфинов, в результате чего человек хочет все больше и больше пирожных, передает The Telegraph.

Игра представляет из себя набор мигающих изображений «здоровой» и «нездоровой» еды. Пользователь должен нажимать на картинки с полезной пищей, чтобы набрать очки.

Выбирая привлекательный кусок торта вместо моркови, игрок лишает себя шанса победить.

Столь упрощенный метод в итоге перепрограммирует мозг на правильные пищевые привычки.

Эффективность приложения проверили специальным исследованием, в котором участвовали 83 взрослых добровольца. Всего за четыре «сеанса» в неделю участники эксперимента смогли сократить суточное потребление калорий до 220 ккал.

В настоящее время ученые начали кампанию по привлечению финансирования, чтобы разработать приложение и для устройств Apple.

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