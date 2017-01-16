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11:29 (мск), источник: VN.RU

Пять лет не дают электричество в поселке под Куйбышевым

В Новый год — со старыми проблемами. Несколько десятков куйбышевских семей не могут въехать в новые дома. Дело в том, что в их микрорайоне уже пять лет, как нет электричества.

Микрорайон «Западный». Справить новоселье в 2016-ом здесь планировали почти пять десятков семей. Однако и сегодня, в 2017-ом, новостройки по-прежнему пустуют.

Подъездных путей нет, до ближайшей остановки — почти три километра. В последний раз с несостоявшимися новоселами журналисты ОТС встречались в сентябре прошлого года. С тех пор мало что изменилось. Разве что новостроек стало больше. С трудом, но люди пытаются обзавестись собственным жильем.

— Мы на этих генераторах строимся, а половина не строится, потому что нет возможности эти генераторы покупать. Генератор стоит от 20 до 40 тысяч рублей. На что людям строиться? Зарплата семь тысяч, — говорит житель Куйбышева Андрей Стадниченко.

— Зимой дороги не чистят, если пожар, ни одна машина не пройдет, сгорит все, — подхватывает житель Куйбышева Альфред Гасимов.

Больше 250-ти участков под строительство жилья здесь получили участники боевых действий, инвалиды и семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья. Однако въехать в уже построенные дома люди не могут три года. Нет электричества. В местную администрацию жители обращались не один раз. Безрезультатно. Сегодня они вновь пришли на личный прием к уже новому градоначальнику.

— Когда у нас будет свет? Нам нужен конкретный ответ.

— На сегодня мы запланировали первичный объем работ. Дома, которые уже построены, будут подсоединять в первую очередь. Будем делать все за счет собственных средств. У нас есть три с половинной миллиона рублей на сегодня, — сообщил мэр Куйбышева Алик Андронов.

Чиновники уверяют, что электричеством обеспечат всех по мере возможности. Займутся и вопросом организации автобусного маршрута. А вот подъездные пути к микрорайону должны появиться уже весной.

— Были заказаны, выполнены схемы этих съездов, направлены в ТУАД, они нам уже выслали технические условия. Сейчас будет решаться вопрос с проектировщиками, чтобы определить стоимость выполнения этих работ, — сообщает начальник архитектурного отдела администрации города Куйбышева Марина Ванеева.

Не разойдутся ли обещания мэрии с ожиданиями людей, покажет время.

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Пять лет не дают электричество в поселке под Куйбышевым
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