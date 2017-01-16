Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Москва останется без новых магазинов
Обжорство после попойки получило научное объяснение
Показ скетча с Джексоном отменили из-за возмущения его дочери
Анна Седокова внушает дочкам, что красота — это не главное в жизни
Светлана Бондарчук сменила имидж
«Насилие порождает насилие» Речь Мерил Стрип о Дональде Трампе на «Золотом глобусе». Видео выступления с переводом
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери
Денис Матросов попал в неловкую ситуацию на родах невесты
Москва останется без новых магазинов
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
"Юбку забыла надеть": фанаты возмущены фото дочки Пескова
«Большая сделка»: СМИ о конце войны на Донбассе
Курникова и Иглесиас завели щенка
Леонид Агутин поздравил Анжелику Варум с годовщиной отношений
"Очень красивое имя": фанаты узнали, как зовут сына Собчак
Фото Джоли с дочерью возмутило Интернет - СМИ
Новый кроссовер Toyota: цена почти как у Land Cruiser 200
Автомат впервые обошел механику
Фоторепортажи
1135-летие герцогини Кембриджской
12Юбилей Ренаты Литвиновой
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
1645-летие Константина Хабенского
11:38 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Депутаты Заксобрания Дона намерены приравнять вейпы к обычным сигаретам

Накануне в прямом эфире на одной из местных радиостанций выступила председатель комитета Заксобрания по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Екатерина Стенякина.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Тема беседы: «О вреде курения и мерах профилактики вредных привычек в Ростовской области».

Екатерина Стенякина отметила, что, по ее мнению, необходимы законодательные барьеры на пути распространения вейпов. Она также сообщила, что представителей молодежных организаций, врачей, педагогов на сегодняшний день очень волнует тема бесконтрольного распространения электронных сигарет и электронных испарителей.

«Кальяны, электронные сигареты и электронные испарители по своему статусу должны быть приравнены к обычным сигаретам, а значит, на них должны распространяться те же запреты, которые регулируют продажу и употребление табака. Состав жидкостей для вейпов не сертифицирован, вся продукция этого сегмента производится за границей. Никто не может исключить, что через некоторое время в жидкости не добавят компоненты, которые могут вызывать наркотическую зависимость. Считаю, что это очень сомнительный и опасный продукт. Стоит запретить потребление электронных сигарет во всех общественных местах», — сказала председатель комитета Заксобрания по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Екатерина Стенякина.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сына президента нашли мертвым в его квартире
Подростка убило током при катании с горки
Страшное ДТП с россиянами: дети выжили, их родители погибли
При падении Boeing на дачи в Киргизии погибли более 30 человек
В Москве прощаются с Доктором Лизой
Байден прибыл в Киев, где встретится с Порошенко
Минобороны Сирии показало работу российских боевых вертолетов
Обнародован список легальных коллекторских агентств
Трамп предложил разведке и СМИ принести ему извинения
Finnair откажется от «самого страшного рейса» в мире
Спорт
Назло рекордам: конец китайской трансферной революции В Китае ужесточают лимит на иностранных игроков
Авто
5 вещей, которые не надо делать зимой Опытные водители знают об этих вещах. Однако если вы недавно получили права, то просто обязаны запомнить, что...
Hi-Tech
Curiosity обнаружил метеорит на Марсе Цветное фото объекта Curiosity отправил на Землю. Если предположения подтвердятся, это будет третий метеорит, найденный марсоходом
Кино
Моника Беллуччи: «Я взрослая женщина — роли ищу соответствующие» Блистательная итальянская дива — о работе с Кустурицей и новых карьерных перспективах
Недвижимость
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Во всех крупнейших городах России подешевело жилье
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери Низкое давление накануне наступления беременности и в момент зачатия повышает шансы родить девочку, а высокое – мальчика, пришли к выводу ученые.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь