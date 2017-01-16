Более 100 купелей откроется на Крещение в Челябинской области

В Челябинской области на Крещение (православный праздник, отмечается 19 января) откроется более 100 купелей — лидерами по числу прорубей стали Карталинский и Еткульский районы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как рассказал начальник Управления гражданской защиты Челябинска Александр Рымарев, на территории областного центра будет организовано пять оборудованных купелей, а всего по области уже зарегистрировано 106 купелей на 90 водоемах в 40 муниципалитетах. Больше всего их в Карталинском районе — девять, на втором месте Еткульский — семь.

В Челябинске местные власти обещают дежурство на пяти купелях сотрудников городской службы спасения, отряда Федеральной противопожарной службы и бригады скорой помощи. Также около храма в честь иконы Божьей матери «Утоли моя печали» будет организован пункт обогрева МЧС, где можно будет переодеться и выпить чаю. От всех спецслужб по городу будет дежурить около 300 человек.

Все официальные купели сделаны в соответствии с требованиями безопасности: глубиной не более полутора метров, с деревянным настилом на дне и поручнями. По словам Александра Рымарева, в этом году есть проблема с толщиной льда — она составляет всего 50 сантиметров.

Отметим, что в прошлом году в крещенских купаниях приняли участие около 40 тыс. человек.

Все купели будут работать с 20.00 18 января до 03.00 19-го с 09.00 до 16.00 19 января.