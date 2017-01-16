МЧС предупредило крымчан об усилении ветра в ближайшие два дня
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв — РИА Новости (Крым). В ближайшие дни в Крыму ожидается значительное усиление ветра до 25 метров в секунду, сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв — РИА Новости (Крым). В ближайшие дни в Крыму ожидается значительное усиление ветра до 25 метров в секунду, сообщает
«17 и 18 января ожидается усиление
В этой связи сотрудники МЧС просят крымчан соблюдать правила безопасности при сильном ветре, а также следите за изменениями в работе Керченской паромной переправы при планировании поездок за пределы полуострова.