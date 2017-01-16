МЧС предупредило крымчан об усилении ветра в ближайшие два дня

«17 и 18 января ожидается усиление северо-восточного ветра 17−22 м/с, 18 января порывы до 25 м/с», а — уточнили в ведомстве.

В этой связи сотрудники МЧС просят крымчан соблюдать правила безопасности при сильном ветре, а также следите за изменениями в работе Керченской паромной переправы при планировании поездок за пределы полуострова.