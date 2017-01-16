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14:38 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В ближайшие сутки в Москве ожидается гололедица и небольшой снег

В ближайшие сутки в Москве ожидается гололедица и небольшой снег.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Сегодня днём, 16 января, в столице ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдёт небольшой снег, на дорогах возможна гололедица. Температура от трёх до одного градуса мороза, ветер юго-западный до восьми метров в секунду. Ночью также местами пройдёт небольшой снег. Температура понизится до семи, местами до 12 градусов мороза.

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С четверга по понедельник в Москве выпало около 20 сантиметров осадков. Улицы чистили более 10 тысяч единиц специальной техники. За прошедшие сутки коммунальные службы трижды промели улицы города и обработали их противогололёдными средствами — в 17:00, 23:00 и 05:00. Снег убирали более четырёх тысяч машин, вывозили — около 2,5 тысячи. Кроме того, в работах задействовали более 3,5 тысячи единиц сопутствующей техники.

Погода в этом сезоне не перестаёт удивлять. Всего с начала января сугробы в столице выросли на 27 сантиметров, а за весь осенне-зимний сезон выпало более 180 сантиметров снега при годовой норме 152 сантиметра. Рождество в этом году стало самым морозным с начала XXI века: ночью температура опустилась до 30 градусов.

Москва, 17 января
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