Названо самое дешевое туристическое направление 2017 года
Регион на юге Португалии Алгарви был признан самым дешевым туристическим направлением на 2017 год.
Регион на юге Португалии Алгарви был признан самым дешевым туристическим направлением на 2017 год.
К такому выводу пришли эксперты британской компании Post Office, сообщает
Специалисты изучили стоимость нескольких товаров и услуг в разных странах, в частности, обеда на двоих с вином, цены на воду, кофе, кока-колу, пиво, солнцезащитный крем и средство от насекомых.
Оказалось, что в Алгарви за такой набор путешественники заплатят примерно 37,95 евро.
На втором месте списка из 12 позиций находится болгарский курорт Солнечный берег. Отдых там обойдется двум туристам в 38,14 евро.
Замыкает тройку регион
Четвертое место рейтинга досталось турецкому курорту Мармарис на побережье Средиземного моря (56,56 евро), пятое — Праге (58,19 евро).
В топ-12 в порядке убывания также были включены город Пафос на юго-западе Кипра, Будапешт, Токио, населенный пункт Слима на Мальте, остров Корфу (Греция), Кейптаун в ЮАР и Канкун (Мексика).
В декабре 2016 года северный Вьетнам признали самым бюджетным направлением для отдыха на 2017 год.
В тройку лидеров, по версии Forbes, также попали киргизская столица Бишкек и португальский Лиссабон.