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15:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Названо самое дешевое туристическое направление 2017 года

Регион на юге Португалии Алгарви был признан самым дешевым туристическим направлением на 2017 год.

Источник: AFP 2016

К такому выводу пришли эксперты британской компании Post Office, сообщает пресс-служба организации.

Специалисты изучили стоимость нескольких товаров и услуг в разных странах, в частности, обеда на двоих с вином, цены на воду, кофе, кока-колу, пиво, солнцезащитный крем и средство от насекомых.

Оказалось, что в Алгарви за такой набор путешественники заплатят примерно 37,95 евро.

На втором месте списка из 12 позиций находится болгарский курорт Солнечный берег. Отдых там обойдется двум туристам в 38,14 евро.

Солнечный берег

Замыкает тройку регион Коста-дель-Соль в южной Испании с показателем в 44,12 евро.

Четвертое место рейтинга досталось турецкому курорту Мармарис на побережье Средиземного моря (56,56 евро), пятое — Праге (58,19 евро).

Мармарис
Прага
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В декабре 2016 года северный Вьетнам признали самым бюджетным направлением для отдыха на 2017 год.

В тройку лидеров, по версии Forbes, также попали киргизская столица Бишкек и португальский Лиссабон.

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