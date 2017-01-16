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13:05 (мск), источник: БЕЛТА

Классификатор специальностей в Беларуси существенно реформируют

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Классификатор специальностей в Беларуси существенно реформируют, сообщил в интервью «Настаўніцкай газеце» начальник управления высшего образования Министерства образования Сергей Касперович, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Специалист рассказал, что одновременно с новой редакцией Кодекса об образовании фактически завершена разработка нового Общегосударственного классификатора «Специальности и квалификации».

«В новом классификаторе будут реализованы совершенно новые подходы, которые существенно отличаются от предыдущих. В частности, специальности будут гармонизированы с видами экономической деятельности, официально утвержденными в нашей стране, а также с Международной стандартной классификацией образования», — проинформировал Сергей Касперович.

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«Важной особенностью нового классификатора является то, что будут полностью исключены ранее существующие специализации, а также направления специальностей. Теперь, в соответствии с новым классификатором будет одна базовая классификационная единица — специальность», — пояснил представитель Минобразования.

Предусматривается, что университеты, осуществляя подготовку по той или иной специальности, смогут формировать свою профилизацию с учетом потребностей рынка труда, молодежи и своих ресурсов в размере до 50−60% учебного времени в бакалавриате и до 70% — в магистратуре. «В рамках этого временного ресурса университет сам наполняет профилизацию с учетом потребностей заказчиков кадров, согласовывая с ними то или иное направление», — добавил специалист.

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