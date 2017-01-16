Предсказано появление первого в мире триллионера
Первый в мире триллионер появится в мире в ближайшие 25 лет на фоне растущего неравенства в глобальном распределении благ.
Первый в мире триллионер появится в мире в ближайшие 25 лет на фоне растущего неравенства в глобальном распределении благ.
Сейчас один процент населения планеты владеет большим богатством, чем остальные 99. Об этом в понедельник, 16 января, сообщается в исследовании международной благотворительной организации Oxfam.
Восемь богатейших бизнесменов мира владеют состоянием, которым совокупно располагают около 3,6 миллиарда человек в мире, или около половины населения Земли, говорится в докладе.
Уклонение от уплаты налогов является одним из факторов, которые способствуют росту неравенства. Потери развивающихся стран от неуплаты налогов корпорациями составляют около 100 миллиардов долларов в год.
В ближайшие двадцать лет 500 богачей по всему миру оставят своим наследникам 2,1 триллиона долларов, что больше ВВП Индии.
При этом доход беднейших 10 процентов людей планеты увеличивался в период с 1988 по 2011 год менее чем на три доллара в год. Генеральный директор компании, акции которой входят в ведущий индекс британской фондовой биржи FTSE-100, зарабатывает столько же, сколько 10 тысяч рабочих в Бангладеш, отмечает Oxfam.
За последние тридцать лет заработки половины населения США не выросли, в то время как доход одного процента самых состоятельных людей в стране увеличился на 300 процентов.
11 января телеканал HBO сообщил, что один из богатейших людей в мире, глава инвесткомпании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет экономит на завтраках в McDonald’s в дни, когда фондовый рынок падает.
Днем ранее журнал Forbes писал, что состояние российских миллиардеров выросло на 29 миллиардов долларов после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Рост благосостояния наиболее богатых россиян объясняется укреплением рубля и повышением стоимости российских ценных бумаг.