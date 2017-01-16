Хлеб будут раздавать бердчанам в День снятия блокады Ленинграда

Акция состоится в Бердске впервые — раздавать хлеб в память о погибших в те годы будут волонтеры, рассказала руководитель отдела социального обслуживания населения Наталья Скоромных. Инициаторами акции выступили активисты городского отдела по делам молодежи. К каждому кусочку будет прилагаться аннотация, в которой расскажут истории блокадников.

Снятие блокады Ленинграда произошло 27 января 1944 года.

Отметим, что подобные акции проводятся и в Санкт-Петербурге — только в этом городе хлеб на раздачу выпекают еще и по рецептам военного времени, например, с добавлением жмыха или опилок.

Напомним, мероприятия и акции, посвященные блокаде Ленинграда, регулярно проходят в регионе. Так, в ноябре прошлого года в Доме офицеров состоялось празднование 25-летнего юбилея общества «Блокадник» в Новосибирске. Оно было создано в 1991 году для того, чтобы помогать всем блокадникам города и области, пережившим ту страшную пору, в самых разных вопросах — от юридических до медицинских. Четыре дивизии, защищавшие и освобождавшие Ленинград, были сформированы на нашей, новосибирской земле.