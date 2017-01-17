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09:35 (мск), источник: Моя Планета

Психологи назвали планирование путешествий лучшим средством от депрессии

В мировом календаре третий понедельник января, выпавший в этом году на 16-е число, считается самым депрессивным днем в году. Праздники уже прошли, а работы непочатый край. Опрос, проведенный Skyscanner, показал, что 70% россиян в той или иной степени переживают постотпускной синдром.

Источник: Reuters
В опросе российские путешественники признались, что справиться с тоской после возвращения из отпуска в первую очередь помогают воспоминания — просмотр фотографий и видео из поездки, памятные сувениры (26%), на втором месте — планирование нового путешествия (25%).

Третьим действенным способом борьбы с хандрой респонденты назвали общение с друзьями, коллегами, родными — рассказы о прошедшем отпуске и своих впечатлениях (21%). Самые занятые, чтобы отогнать грустные мысли прочь, уходят с головой в дела (20%), а остальные (8%) стараются не обращать на тоску внимания.

Лучшим лекарством от постотпускного стресса является не больничный или лишний бокал перед сном, а планирование нового путешествия, считает психолог и кандидат культурологии Светлана Архипова.
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«Путешествия напрямую связаны с ощущением счастья, ведь новые впечатления способствуют выработке эндорфина в организме. Но процесс планирования поездки — не важно, едете вы в самое ближайшее время или через несколько месяцев — также оказывает положительное влияние на настроение, — говорит Светлана. — Придумайте себе приключение — пусть это будет не обязательно полноценный отпуск, но поездка на выходные в другой город или страну. Читайте про новые направления, изучайте маршруты, ищите советы от опытных путешественников, планируйте даты, покупайте билеты, выбирайте отель. Сам факт приятного ожидания, предвкушения поездки уже способствует поднятию жизненного тонуса и усилению мотивации трудиться, чтобы иметь возможность отлично отдохнуть в следующий раз».

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