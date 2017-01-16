Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Технология виртуальной реальности поможет выбрать дом
Красная волчанка не дает американке выходить из дома
«Она сделала катастрофическую ошибку»: Трамп о решении Меркель
Новое видео внучки Пугачевой
Курникова и Иглесиас завели щенка
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Встречаем старый Новый год с детьми
Анна Седокова внушает дочкам, что красота — это не главное в жизни
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
«Впервые с таким столкнулись»: британский адмирал о флоте РФ
Лукашенко показал новую «первую леди» - СМИ
Курникова и Иглесиас завели щенка
Леонид Агутин поздравил Анжелику Варум с годовщиной отношений
СМИ узнали о маскировке украинских военных возле границ с Крымом
Ехидная шутка: РФ ответила на санкции Обамы - СМИ
Новый кроссовер Toyota: цена почти как у Land Cruiser 200
Автомат впервые обошел механику
Фоторепортажи
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
1135-летие герцогини Кембриджской
14Рождество Христово в городах России
18Инаугурации прошлого
14:11 (мск), источник: РИА Новости

Ученые из России создали наночастицы-«гранаты», убивающие рак

Биологи и химики из России и Финляндии разработали новый тип наночастиц, которые можно заполнять химиотерапией и использовать для доставки токсичных веществ внутрь раковых опухолей.

Источник: Reuters

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Биологи и химики из России и Финляндии разработали новый тип наночастиц, которые можно заполнять химиотерапией и использовать для доставки токсичных веществ внутрь раковых опухолей, говорится в статье, опубликованной в Journal of Controlled Release.

В культуру клеток вводились наночастицы с противоопухолевым препаратом, после этого мы подвергали наночастицы либо электромагнитному, либо инфракрасному облучению. В этих условиях температура образцов повышалась, полимерное покрытие сжималось, выпуская действующее вещество из пор
Андрей Кудрявцев Институт Теоретической и Экспериментальной Биофизики РАН в Пущино
Читайте также
3D-технологии позволят пациентам «печатать» лекарства дома

В последние годы ученые создали несколько принципиально новых методов лечения рака, опирающихся на различные органические или неорганические наночастицы. В некоторых случаях наночастицы сами по себе служат средством для удаления опухоли, выступая в качестве своеобразной «мишени», на которую наводятся или иммунные клетки, или излучение лазера, нагревающее частицы и сжигающее клетки.

В других случаях, как рассказывают Кудрявцев и его коллеги, наночастицы являются лишь средством доставки опасных молекул в опухоль, что ограничивает их действие и позволяет снизить дозу, необходимую для полного уничтожения раковых клеток. В качестве таких наночастиц могут выступать как различные органические структуры, имитирующие клетки, так и неорганические соединения, «невидимые» для иммунной системы.

Кудрявцев и его коллеги объединили плюсы и того и другого подхода, создав пористые наночастицы из кремния. Их можно наполнить любым лекарством и веществом и изолировать от внешнего мира, благодаря чему молекулы химиотерапии не будут убивать здоровые клетки и органы.

Подобные наночастицы, как объясняют ученые, работают благодаря одной интересной способности опухолей — собирать и скапливать в себе весь «мусор», который содержится в организме

Кроме того, температура тела внутри опухолей обычно бывает заметно выше нормы, что позволяет их легко локализовать.

Читайте также
В теле человека обнаружили «новый» орган

Руководствуясь этими идеями, российские исследователи и их финские коллеги создали такие наночастицы, которые сохраняли стабильность только при определенных температурах среды. Для этого они покрыли наночастицы особым теплочувствительным полимером, который расширялся при температурах, превышающих 37 градусов Цельсия, и «растягивал» наночастицу, выпуская ее содержимое наружу.

Благодаря этому покрытию содержимое наночастиц оставалось прочно запечатанным в них до того момента, как они не попадут в опухоль и ученые не «подсветят» ее при помощи лазера или радиоизлучателя. Как показали опыты на мышах, в чье тело были имплантированы культуры клеток рака легких, подобные наночастицы действительно эффективно уничтожают раковые клетки и минимально действуют на окружающие их здоровые ткани.

Сейчас ученые работают над оптимизацией этой методики лечения рака, подбирая оптимальные размеры частиц, их концентрацию и другие параметры, которые сделают лечение максимально безопасным и эффективным для человека. Плюсов добавляет то, что наночастицы легко разлагаются организмом и не несут ему опасности, в отличие от металлических наночастиц, так же используемых для борьбы с раком.

Комментарии
7
Сергей Донцов
по моему хрен его когда победят.а если найдут против него средство, то для простых смертных оно не по карману будет.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Владимир Пацак
Нет, ну если гранаты рыжава цвета , тогда убьют всё!!!???
ОтветитьСсылкаПожаловаться
гриша гордиенко
Пожалуйста , Чубайса к наночастицам... не допускайте...!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Мужчина упал с дивана и разбился насмерть
Boeing 747 упал на поселок в Киргизии, погибли около 40 человек
Путин установил 27 марта Днем войск Росгвардии
Записи речевого самописца самолета Качиньского переданы Варшаве
Московская биржа возобновила торги
Медведев утвердил правила общественного контроля за ЖКХ
Предсказано появление первого в мире триллионера
Спорт
Назло рекордам: конец китайской трансферной революции В Китае ужесточают лимит на иностранных игроков
Авто
5 вещей, которые не надо делать зимой Опытные водители знают об этих вещах. Однако если вы недавно получили права, то просто обязаны запомнить, что...
Hi-Tech
Curiosity обнаружил метеорит на Марсе Цветное фото объекта Curiosity отправил на Землю. Если предположения подтвердятся, это будет третий метеорит, найденный марсоходом
Кино
Константин Эрнст ответил на критику новогодних шоу на «Первом» По мнению генерального директора «Первого канала», молодые зрители не являются целевой и приоритетной аудиторией для телевидения
Недвижимость
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве В судах рассматривается уже более десяти однотипных дел
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Анастасия Стоцкая раскрыла подробности своего «интересного положения» Певица подтвердила беременность.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь