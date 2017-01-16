Школа звонарей открылась в Братске при Соборе Рождества Христова

Быть звонарём — настоящее искусство, которое требует полного погружения и отдачи. А ещё обязательно нужен слух и чувство ритма, так говорят опытные звонари. Впервые в Братске открылась школа для тех, кто хочет научиться звонить правильно.

— Заинтересовались не только прихожане. Но и люди некрещёные даже. И никогда не ходившие в церковь. Просто услышали объявление, им стало интересно, что такое колокола и как вообще на них звонить, — говорит преподаватель школы звонарей Дмитрий Пономарёв.

Трезвон, перезвон, перебор… В тайны своего искусства братчан посвящают два опытных педагога. Среди начинающих звонарей — и взрослые, и дети, и студенты и пенсионеры. Самой младшей ученице — 7 лет, а старшей — за 70.

— Во-первых, мне интересно. У нас нигде в Братске такому не научиться. Здесь вот открылась возможность такая. Узнать что-то больше того, что ты знаешь. Больше всего впечатлил сам вид здесь. На колокольне, — говорит ученица школы звонарей Ангелина Тимофеева.

Для учебной программы возраст значения не имеет, говорят священнослужители. По вечерам братчане изучают виды колоколов и особенности канонического звона. А в отдельные дни тренируются на специальном станке.

Все ученики обязательно будут сдавать экзамен по теории и практике колокольного звона. Кстати, кроме этой школы братского Собора Рождества Христова в регионе есть лишь ещё одна. В Иркутске. Называется Благовест.