Маланинский фестиваль завершился гала-концертом в Новосибирске

Татьяна Чуй, Корреспондент: «Вы посмотрите, что делается. Полный зал! И это концерт не рок-звезды, а русской народной песни. Вот он — масштаб Маланинского фестиваля».

Придумали его в Новосибирске. 30 лет назад. В память о нашем земляке. Легендарном народном музыканте-гармонисте — Иване Маланине. В этом году фестиваль — 30-ый по счету. Давно перешагнул границы региона. Участники со всего мира. Сегодня в Новосибирске Гарри Блер. Всемирно известный музыкант из Шотландии. Догадаться не трудно. Это был — Шотландский паровоз. Ну, и куда без русской «Катюши»?! График выступлений Гарри Блера расписан на годы вперед. Но в нем всегда есть место для Маланинского фестиваля. Ведь только здесь — на одной сцене — самодеятельные, самобытные коллективы и профессиональные музыканты. Учатся друг у друга.

Владимир Калганов, Организатор Маланинского конкурса-фестиваля: «Маланинский фестиваль — я не помню, чтобы было меньше 500 участников. Скажем, два года назад было до 1500 участников. Нынче около 700 участников у нас получилось».

Каждого исполнителя зал встречает бурными овациями. Говорят, где такое еще можно услышать.