Маланинский фестиваль завершился гала-концертом в Новосибирске
Те, кто посвятил жизнь народной музыке, изучению традиций и самобытных инструментов, снова собрались в Новосибирске со всей страны и
Те, кто посвятил жизнь народной музыке, изучению традиций и самобытных инструментов, снова собрались в Новосибирске со всей страны и
Татьяна Чуй, Корреспондент: «Вы посмотрите, что делается. Полный зал! И это концерт не
Придумали его в Новосибирске. 30 лет назад. В память о нашем земляке. Легендарном народном
Владимир Калганов, Организатор Маланинского конкурса-фестиваля: «Маланинский фестиваль — я не помню, чтобы было меньше 500 участников. Скажем, два года назад было до 1500 участников. Нынче около 700 участников у нас получилось».
Каждого исполнителя зал встречает бурными овациями. Говорят, где такое еще можно услышать.