В Татарстане на крещение будут работать 140 купелей

(Казань, 16 января, «Татар-информ», Александр Елисеев). Во время празднования Крещения Господня в 39 районах Татарстана будут работать 140 мест для омовения. За безопасным пребыванием людей на льду будут следить сотрудники ГУ МЧС России по РТ. По данным ведомства, в праздничные дни к купелям придут около 60 тыс. верующих. В специально оборудованных местах будут дежурить сотрудники МЧС, МВД по РТ и Минздрава Татарстана.

«Подразделения Главного управления МЧС по РТ и Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана 18—19 января будут приведены в режим повышенной готовности. Также будет развернут оперативный штаб для контроля обстановки и взаимодействия с муниципалитетами, МВД и Минздравом РТ. От Главного управления МЧС по республике будет задействовано более 290 человек личного состава. Прежде всего, это работники поисково-спасательной службы, сотрудники противопожарной службы РТ, Федеральной противопожарной службы и ГИМС. Все они распределены по местам проведения мероприятий в зависимости от ожидаемого количества верующих», — рассказал на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов.

Запрещено подходить к купелям в нетрезвом виде и выезжать на лед на машине, а также приводить домашних животных. Также запрещено купание детей без сопровождения взрослых. На льду рядом с иорданями не должны находиться более 20 человек, число окунающихся не должно превышать трех человек.

«Праздник очень важен для каждого православного христианина. Окунание не является обязательным атрибутом праздника Крещения Господня и проводится по желанию. В честь Богоявления Господня во всех православных храмах будет проведено освящение воды, этот чин отличается от обычного освящения воды, которое совершается в течении всего года. Люди набирают святую воду и пользуются ею потом в течение всего года для омовения, приготовления пищи и освящения жилища», — отметил секретарь Казанской епархии протоиерей Александр Павлов.