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15:43 (мск), источник: Фонтанка

За неделю с улиц Петербурга вывезли более 60 тысяч кубов снега

63 тысячи кубометров снега убрали с городских улиц, начиная с девятого января, дорожные предприятия Петербурга. На повестке дня борьба с гололедом, сообщает комитет по благоустройству в понедельник, 16 января.

Источник: РИА "Новости"

Как объяснили в пресс-службе ведомства, за неделю больше 800 единиц спецтехники и тысяча специалистов отработали почти десять тысяч смен. Только за прошедшие выходные, с 13 по 15 января, на Северную столицу выпало около 13 см снега. С начала сезона, который начался в 2016 году в октябре, в городе выпало свыше 140 см осадков (в три раза больше, чем за тот же период в прошлом году), а дорожники вывезли 1,3 миллиона кубометров снега.

Задачи ближайшего времени — борьба со скользкостью на тротуарах и вывоз снега.
Владимир РублевскийПредседатель комитета по благоустройству Смольного

Чтобы обеспечить бесперебойное движение в Северной столице, основные работы по очистке городских улиц проводят ночью. Дворники посыпают опасные места 10-процентной песко-соляной смесью.

Впрочем, не всем горожанам нравится качество уборки: за прошедшую неделю в дежурную службу поступило около двухсот звонков с вопросами и жалобами, отметили чиновники, добавив, что петербуржцы могут наблюдать за передвижением уборочной техники на интерактивной карте на сайте комитета по благоустройству.

Санкт-Петербург, 17 января
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