За неделю с улиц Петербурга вывезли более 60 тысяч кубов снега

Как объяснили в пресс-службе ведомства, за неделю больше 800 единиц спецтехники и тысяча специалистов отработали почти десять тысяч смен. Только за прошедшие выходные, с 13 по 15 января, на Северную столицу выпало около 13 см снега. С начала сезона, который начался в 2016 году в октябре, в городе выпало свыше 140 см осадков (в три раза больше, чем за тот же период в прошлом году), а дорожники вывезли 1,3 миллиона кубометров снега.
Задачи ближайшего времени — борьба со скользкостью на тротуарах и вывоз снега.
Владимир РублевскийПредседатель комитета по благоустройству Смольного
Чтобы обеспечить бесперебойное движение в Северной столице, основные работы по очистке городских улиц проводят ночью. Дворники посыпают опасные места 10-процентной песко-соляной смесью.
Впрочем, не всем горожанам нравится качество уборки: за прошедшую неделю в дежурную службу поступило около двухсот звонков с вопросами и жалобами, отметили чиновники, добавив, что петербуржцы могут наблюдать за передвижением уборочной техники на интерактивной карте на сайте комитета по благоустройству.