За неделю с улиц Петербурга вывезли более 60 тысяч кубов снега

Как объяснили в пресс-службе ведомства, за неделю больше 800 единиц спецтехники и тысяча специалистов отработали почти десять тысяч смен. Только за прошедшие выходные, с 13 по 15 января, на Северную столицу выпало около 13 см снега. С начала сезона, который начался в 2016 году в октябре, в городе выпало свыше 140 см осадков (в три раза больше, чем за тот же период в прошлом году), а дорожники вывезли 1,3 миллиона кубометров снега.