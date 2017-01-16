Рособрнадзор запретил прием в нижегородский филиал УРИО

Об этом сообщается на сайте ведомства 13 января 2017 года. Согласно информации, прием в нижегородский филиал вуза наряду с астраханским запрещен «в связи с неисполнением предписания в установленные сроки».

Как сообщила НИА «Нижний Новгород» директор филиала Варвара Капацинская, официальное письмо от Рособрнадзора, которое должно прийти на адрес головного вуза в Москве, пока не получено.

«Мы будем эту ситуацию прояснять, потому что пока непонятно, почему такое решение было принято. Мы три раза направляли комплекты различных документов в Рособрнадзор, которые они запрашивали. Все было представлено вовремя, никаких замечаний по комплектам не было. Поэтому для меня сейчас загадка, что же именно имелось в виду», — отметила директор нижегородского филиала. Капацинская также подчеркнула, что пока официальное письмо не получено, руководство филиала ничего предпринимать не будет.