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14:35 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Рособрнадзор запретил прием в нижегородский филиал УРИО

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) запретила прием в нижегородский филиал Университета российского инновационного образования (прежнее название — Университет российской академии образования).

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщается на сайте ведомства 13 января 2017 года. Согласно информации, прием в нижегородский филиал вуза наряду с астраханским запрещен «в связи с неисполнением предписания в установленные сроки».

Как сообщила НИА «Нижний Новгород» директор филиала Варвара Капацинская, официальное письмо от Рособрнадзора, которое должно прийти на адрес головного вуза в Москве, пока не получено.

«Мы будем эту ситуацию прояснять, потому что пока непонятно, почему такое решение было принято. Мы три раза направляли комплекты различных документов в Рособрнадзор, которые они запрашивали. Все было представлено вовремя, никаких замечаний по комплектам не было. Поэтому для меня сейчас загадка, что же именно имелось в виду», — отметила директор нижегородского филиала. Капацинская также подчеркнула, что пока официальное письмо не получено, руководство филиала ничего предпринимать не будет.

Напомним, что в ноябре 2016 года Рособрнадзор лишил аккредитации ряд специальностей в нижегородском филиале Московского гуманитарно-экономического университета (МГЭУ).

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