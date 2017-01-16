В этом году к крещенским купелям поедут 20 тысяч омичей
Традиционно самым посещаемым местом в этот день в Омской области становится деревня Большекулачье.
Традиционно самым посещаемым местом в этот день в Омской области становится деревня Большекулачье.
20 тысяч омичей должны приехать к крещенским купелям в этом году согласно предварительным подсчётам. Об этом рассказал Виктор Корбут, начальник ГУ МЧС России по Омской области.
Муниципальные образования и общественные организации делают заявки, где указывают, сколько запланировано человек на каждую купель — в этом году около 20 тыс. по всей области в целом.
В 2016 году в иордани окунулись 24 тыс. человек. Самым популярным местом тогда традиционно стало Большекулачье. Больше всего омичей приехали именно туда, поэтому приходилось стоять в очереди не только людям, но и автомобилям.
Также многие приезжают в сёла Новотроицкое и Надеждино, а также Петровское сельское поселение, деревни Бородинка и Малокулачье.