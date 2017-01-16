В этом году к крещенским купелям поедут 20 тысяч омичей

20 тысяч омичей должны приехать к крещенским купелям в этом году согласно предварительным подсчётам. Об этом рассказал Виктор Корбут, начальник ГУ МЧС России по Омской области.

Муниципальные образования и общественные организации делают заявки, где указывают, сколько запланировано человек на каждую купель — в этом году около 20 тыс. по всей области в целом.