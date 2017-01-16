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15:22 (мск), источник: НИА Самара

В здании областного главка прием граждан проведет главный инспектор МВД Роман Зайцев

Личный прием состоится 21 января 2017 года с 10:00 в здании областного главка.

21 января 2017 года с 10:00 в здании Главного управления МВД России по Самарской области (г. Самара, ул. Соколова, д. 34) личный прием граждан проведет руководитель комиссии МВД России — главный инспектор МВД России генерал-майор полиции Роман Викторович Зайцев.

Предварительная запись на прием по телефону: 8 (846) 338-58-66, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

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