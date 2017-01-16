В здании областного главка прием граждан проведет главный инспектор МВД Роман Зайцев
Личный прием состоится 21 января 2017 года с 10:00 в здании областного главка.
Личный прием состоится 21 января 2017 года с 10:00 в здании областного главка.
21 января 2017 года с 10:00 в здании Главного управления МВД России по Самарской области (г. Самара, ул. Соколова, д. 34) личный прием граждан проведет руководитель комиссии МВД России — главный инспектор МВД России
Предварительная запись на прием по телефону: