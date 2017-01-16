В Нижегородской области число многодетных семей за год выросло на 10%

В Нижегородской области на 1 января 2017 года проживает 21 214 многодетных семей. Информация об этом размещена на сайте министерства социальной политики региона.

Это на 10,2% больше, чем на 1 января 2016 года — 19 257 семей.

Число детей, находящихся под опекой, за год почти не изменилось. Если на 1 января 2016 года их было 9571 человек, то на 1 января этого — 9584 человека. При этом на 6,6% выросло количество приемных семей: с 3766 до 4015.