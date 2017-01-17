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14:46 (мск), источник: Афиша Daily

В Германии открыли «самый скандальный долгострой страны» Эльбскую филармонию

Эльбскую филармонию, которую немцы называют «самым скандальным долгостроем страны», торжественно открыли в Гамбурге через 10 лет с начала строительства в 2007 году. Об этом сообщает телеканал «Культура».

Официальное открытие долгостроя отпраздновали грандиозным световым шоу на фасаде 26-этажного здания, запись которого уже появилась в фейсбуке.

Сначала филармонию должны были сдать в 2010 году, но затянули этот срок на семь лет, и за это время стоимость строительства выросла в десять раз — с 77 до 789 миллионов евро.

Высота здания — 110 метров, в нем находятся большой концертный зал на 2100 мест и малый зала на 550 мест, а также отель на 244 номеров, 45 квартир, магазины, рестораны, парковка и свободная для посещения смотровая площадка на восьмом этаже.

Эльбская филармония построена на крыше бывшего товарного склада, построенного в гамбургском порту в 1960-е годы. На ее открытии исполнили первую часть сюиты Бенджамина Бриттена «Шесть метаморфоз по Овидию».

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