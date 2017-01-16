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15:22 (мск), источник: ТАСС

Более 100 тыс. литров нелегального пива изъято в Новосибирской области

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

НОВОСИБИРСК, 16 января. /ТАСС/. Сотрудники Межрегионального управления Росалкогольрегулирования (РАР) по Сибирскому федеральному округу (СФО) совместно с ГУ МВД России по Новосибирской области выявили более 100 тыс. литров нелегального пива и пивных напитков. Вся алкогольная продукция арестована и изъята, сообщила в понедельник пресс-служба Сибирского управления РАР.

«В Кировском районе на территории рынка “Левобережный” в складском помещении обнаружено большое количество алкогольсодержащей продукции, подавляющая часть которой не учтена в ЕГАИС. Кроме того, у представителей организации отсутствовали документы, подтверждающие легальность производства и оборота продукции», — приводит пресс-служба слова руководителя межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по СФО Алексея Крупина.

На месте обнаружено 70 тысяч бутылок (около 105 тыс. литров) пива и пивных напитков под марками ЛВЗ «Оша» и томского производителя пива «Жигулевское». Все они изъяты, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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