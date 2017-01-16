Кабмин присвоил военному санаторию в Евпатории имя Елизаветы Глинки

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Правительство РФ присвоило Евпаторийскому военному детскому клиническому санаторию имя председателя фонда «Справедливая помощь», врача Елизаветы Глинки.

Как сообщает сайт правительства, санаторию присвоено имя «врача, спасшего десятки больных и раненых в зонах вооруженных конфликтов детей».

Это предложение было внесено Минобороны России. «Присвоением военному санаторию почетного наименования отмечаются особые заслуги коллектива этого учреждения по медицинской реабилитации детей военнослужащих и других граждан России», — отметили в кабмине.

Правозащитница, директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, погибла 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем. Глинка сопровождала гуманитарный груз для сирийских больниц. Последние несколько лет Глинка помогала вывозить детей из зон военных конфликтов, в том числе для лечения в России.