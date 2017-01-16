Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Технология виртуальной реальности поможет выбрать дом
Курение в России и в мире: от чего нас хочет спасти Минздрав
Брат погибшего обратился к не пропустившей скорую женщине
Анастасия Стоцкая раскрыла подробности своего «интересного положения»
СМИ: Джулия Робертс изменяет мужу, с которым прожила 14 лет
Кто вы из «битлов»? Тест по случаю всемирного дня The BeatlesКто вы: красавчик Пол, задира Джон, меланхолик Джордж или весельчак Ринго? Пройдите тест, чтобы узнать.
Новое видео внучки Пугачевой
Анастасия Стоцкая раскрыла подробности своего «интересного положения»
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
«Впервые с таким столкнулись»: британский адмирал о флоте РФ
Лукашенко показал новую «первую леди» - СМИ
Джонни Депп и Эмбер Херд официально развелись
Синди Кроуфорд опубликовала фото без макияжа
СМИ узнали о маскировке украинских военных возле границ с Крымом
Ехидная шутка: РФ ответила на санкции Обамы - СМИ
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
1135-летие герцогини Кембриджской
15Второй зимний Московский Велопарад
15:34 (мск), источник: ТАСС

Кабмин присвоил военному санаторию в Евпатории имя Елизаветы Глинки

Директор фонда «Справедливая помощь» погибла 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем.

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Правительство РФ присвоило Евпаторийскому военному детскому клиническому санаторию имя председателя фонда «Справедливая помощь», врача Елизаветы Глинки.

Как сообщает сайт правительства, санаторию присвоено имя «врача, спасшего десятки больных и раненых в зонах вооруженных конфликтов детей».

Это предложение было внесено Минобороны России. «Присвоением военному санаторию почетного наименования отмечаются особые заслуги коллектива этого учреждения по медицинской реабилитации детей военнослужащих и других граждан России», — отметили в кабмине.

Правозащитница, директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, погибла 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем. Глинка сопровождала гуманитарный груз для сирийских больниц. Последние несколько лет Глинка помогала вывозить детей из зон военных конфликтов, в том числе для лечения в России.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Найден "черный ящик" разбившегося возле Бишкека Boeing 747
Boeing 747 упал на поселок в Киргизии, погибли около 40 человек
Путин установил 27 марта Днем войск Росгвардии
Записи речевого самописца самолета Качиньского переданы Варшаве
Московская биржа возобновила торги
Медведев утвердил правила общественного контроля за ЖКХ
Российские ученые создали наночастицы-«гранаты», убивающие рак
Предсказано появление первого в мире триллионера
Спорт
Назло рекордам: конец китайской трансферной революции В Китае ужесточают лимит на иностранных игроков
Авто
5 вещей, которые не надо делать зимой Опытные водители знают об этих вещах. Однако если вы недавно получили права, то просто обязаны запомнить, что...
Hi-Tech
Curiosity обнаружил метеорит на Марсе Цветное фото объекта Curiosity отправил на Землю. Если предположения подтвердятся, это будет третий метеорит, найденный марсоходом
Кино
Константин Эрнст ответил на критику новогодних шоу на «Первом» По мнению генерального директора «Первого канала», молодые зрители не являются целевой и приоритетной аудиторией для телевидения
Недвижимость
Счета за воду в квартирах без счетчиков вырастут в 1,5 раза
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
Жилье в Ленинградской области начало дорожать
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Анастасия Стоцкая раскрыла подробности своего «интересного положения» Певица подтвердила беременность.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь