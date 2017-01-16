В Омске в детской больнице № 2 установили «электронную очередь»

В городской детской клинической больнице № 2 Омска улучшили условия пребывания родителей и маленьких пациентов. Там проведен ремонт холла: заменены двери, организована зона ожидания, произведена покраска стен.

Кроме того введена система «электронной очереди». Для этого установлены терминал и электронное табло с графиком приема врачей, с помощью которого можно записаться на прием или медицинское обследование. Там же можно узнать о наличии лекарственных препаратов в той или иной аптеке и их стоимость.

Теперь пациентам, которые записались на консультацию к специалисту, не нужно стоять в очереди в регистратуру. Для этого нужно взять талон и ожидать, когда на электронном табло загорится необходимый номер. Для более комфортного использования системы в холле учреждения находится дежурный регистратор.