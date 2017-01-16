Пропавшего школьника нашли в Зернограде
Пропавшего 15-летнего школьника нашли полицейские в Зернограде, сообщает
Пропавшего 15-летнего школьника нашли полицейские в Зернограде, сообщает
Об исчезновении школьника заявил в полицию его отец. По его словам, подросток ушел из дома 14 января и не вернулся.
Правоохранители провели комплекс
Установлено, что противоправных действий в отношении подростка совершено не было. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Полицейские провели профилактическую беседу с подростком с целью недопущения подобных ситуаций.