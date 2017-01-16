Пропавшего школьника нашли в Зернограде

Об исчезновении школьника заявил в полицию его отец. По его словам, подросток ушел из дома 14 января и не вернулся.

Правоохранители провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий в связи с пропажей несовершеннолетнего, в ходе которых 16 января он был обнаружен на окраине города.

Установлено, что противоправных действий в отношении подростка совершено не было. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Полицейские провели профилактическую беседу с подростком с целью недопущения подобных ситуаций.