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15:32 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Пропавшего школьника нашли в Зернограде

Пропавшего 15-летнего школьника нашли полицейские в Зернограде, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Об исчезновении школьника заявил в полицию его отец. По его словам, подросток ушел из дома 14 января и не вернулся.

Правоохранители провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий в связи с пропажей несовершеннолетнего, в ходе которых 16 января он был обнаружен на окраине города.

Установлено, что противоправных действий в отношении подростка совершено не было. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Полицейские провели профилактическую беседу с подростком с целью недопущения подобных ситуаций.

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