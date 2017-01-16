Литографии Пабло Пикассо выставят в Воронеже 27 января

Выставка произведений испанского художника Пабло Пикассо «Параграфы» откроется в выставочном зале Воронежского областного художественного музея имени Крамского (проспект Революции, 18) в пятницу, 27 января. Вернисаж состоится в 16:00.

В экспозицию вошла 61 литография Пабло Пикассо из частных коллекций Германии, Бельгии и Франции. Литографии будут выставлены под специальным музейным антибликовым стеклом и дополнены информационными стендами об истории создания произведений, подробностях жизни и творческого пути Пикассо.

Выставка включит работы основных этапов творчества художника. Ранний период будет представлен серией работ «Голубой цвет Барселоны» (Les Bleus de Barcelone). В это время Пикассо фактически жил на два города: в Барселоне и Париже. Произведения того времени проникнуты разноцветностью жизни французской столицы, а излюбленными мотивами являются изображения влюбленных парочек, сцен в кафе и кабаре. В эту же серию входят работы голубого периода, где многоцветие сменяется погружением в серо-голубой и темно-синий тона — оттенки печали, одиночества и тоски. В этот период художник тяжело переживал самоубийство друга. Частыми сюжетами картин становились изображения одиноких женщин и мужчин, матерей с детьми, сумасшедших, стариков.

Грани аналитического и синтетического кубизма раскрываются в серии «Папье-Колле» (Papiers Colles), что в переводе означает «бумажные коллажи» — создание этой техники часто приписывают Пикассо. Посетители выставки увидят весь путь создания художником одной из самых знаменитых работ — антивоенного полотна «Герника» — в 37 эскизах. На выставке будет представлена серия женских портретов, по которым можно проследить развитие стиля художника: от прекрасных ликов с соблюдением классицистических пропорций до сюрреалистических, ломающихся на части и угловатых изображений. Также в экспозицию войдут работы из поздних периодов творчества Пикассо «Торос и торерос» и «Война и мир».

Проект реализуется совместно с «Арт-центром в Перинных рядах» (Санкт-Петербург). Выставка проработает до 26 марта 2017 года. Вход по билетам, стоимость можно уточнить на сайте музея.

Экспозиция «Параграфы» станет третьей выставкой работ Пикассо в Воронеже. В 2013 году в музее Крамского проходила выставка «Рапсодия страсти», на которой были представлены рисунки Пабло Пикассо и Сальвадора Дали. В 2014 году музей привозил в Воронеж серию эротической графики художника «Искушение».