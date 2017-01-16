Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Турция будет давать гражданство за покупку жилья
Специалисты рассказали о неожиданных признаках ума
«Она сделала катастрофическую ошибку»: Трамп о решении Меркель
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери
Светлана Бондарчук сменила имидж
Почему ведущие СМИ США допускают серьезные ошибки Журналистов обвиняют в отсутствии критического подхода к истории о якобы попытке РФ повлиять на выборы в США
Новое видео внучки Пугачевой
Анастасия Стоцкая раскрыла подробности своего «интересного положения»
Счета за воду в квартирах без счетчиков вырастут в 1,5 раза
Турция будет давать гражданство за покупку жилья
«Впервые с таким столкнулись»: британский адмирал о флоте РФ
Лукашенко показал новую «первую леди» - СМИ
Курникова и Иглесиас завели щенка
Леонид Агутин поздравил Анжелику Варум с годовщиной отношений
СМИ узнали о маскировке украинских военных возле границ с Крымом
Ехидная шутка: РФ ответила на санкции Обамы - СМИ
Новый кроссовер Toyota: цена почти как у Land Cruiser 200
Автомат впервые обошел механику
Фоторепортажи
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
1135-летие герцогини Кембриджской
15Второй зимний Московский Велопарад
15:19 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Литографии Пабло Пикассо выставят в Воронеже 27 января

Экспозиция «Параграфы» в музее Крамского включит 61 работу художника.

Выставка произведений испанского художника Пабло Пикассо «Параграфы» откроется в выставочном зале Воронежского областного художественного музея имени Крамского (проспект Революции, 18) в пятницу, 27 января. Вернисаж состоится в 16:00.

В экспозицию вошла 61 литография Пабло Пикассо из частных коллекций Германии, Бельгии и Франции. Литографии будут выставлены под специальным музейным антибликовым стеклом и дополнены информационными стендами об истории создания произведений, подробностях жизни и творческого пути Пикассо.

Выставка включит работы основных этапов творчества художника. Ранний период будет представлен серией работ «Голубой цвет Барселоны» (Les Bleus de Barcelone). В это время Пикассо фактически жил на два города: в Барселоне и Париже. Произведения того времени проникнуты разноцветностью жизни французской столицы, а излюбленными мотивами являются изображения влюбленных парочек, сцен в кафе и кабаре. В эту же серию входят работы голубого периода, где многоцветие сменяется погружением в серо-голубой и темно-синий тона — оттенки печали, одиночества и тоски. В этот период художник тяжело переживал самоубийство друга. Частыми сюжетами картин становились изображения одиноких женщин и мужчин, матерей с детьми, сумасшедших, стариков.

Грани аналитического и синтетического кубизма раскрываются в серии «Папье-Колле» (Papiers Colles), что в переводе означает «бумажные коллажи» — создание этой техники часто приписывают Пикассо. Посетители выставки увидят весь путь создания художником одной из самых знаменитых работ — антивоенного полотна «Герника» — в 37 эскизах. На выставке будет представлена серия женских портретов, по которым можно проследить развитие стиля художника: от прекрасных ликов с соблюдением классицистических пропорций до сюрреалистических, ломающихся на части и угловатых изображений. Также в экспозицию войдут работы из поздних периодов творчества Пикассо «Торос и торерос» и «Война и мир».

Проект реализуется совместно с «Арт-центром в Перинных рядах» (Санкт-Петербург). Выставка проработает до 26 марта 2017 года. Вход по билетам, стоимость можно уточнить на сайте музея.

Экспозиция «Параграфы» станет третьей выставкой работ Пикассо в Воронеже. В 2013 году в музее Крамского проходила выставка «Рапсодия страсти», на которой были представлены рисунки Пабло Пикассо и Сальвадора Дали. В 2014 году музей привозил в Воронеж серию эротической графики художника «Искушение».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Вирус способен мутировать». Нужно ли воронежцам бояться птичьего гриппа
Boeing 747 упал на поселок в Киргизии, погибли около 40 человек
Путин установил 27 марта Днем войск Росгвардии
Записи речевого самописца самолета Качиньского переданы Варшаве
Московская биржа возобновила торги
Медведев утвердил правила общественного контроля за ЖКХ
Российские ученые создали наночастицы-«гранаты», убивающие рак
Предсказано появление первого в мире триллионера
Спорт
Назло рекордам: конец китайской трансферной революции В Китае ужесточают лимит на иностранных игроков
Авто
5 вещей, которые не надо делать зимой Опытные водители знают об этих вещах. Однако если вы недавно получили права, то просто обязаны запомнить, что...
Hi-Tech
Curiosity обнаружил метеорит на Марсе Цветное фото объекта Curiosity отправил на Землю. Если предположения подтвердятся, это будет третий метеорит, найденный марсоходом
Кино
Константин Эрнст ответил на критику новогодних шоу на «Первом» По мнению генерального директора «Первого канала», молодые зрители не являются целевой и приоритетной аудиторией для телевидения
Недвижимость
Счета за воду в квартирах без счетчиков вырастут в 1,5 раза
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
Эксперты рассказали о скрытых скидках на жилье в Москве
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Анастасия Стоцкая раскрыла подробности своего «интересного положения» Певица подтвердила беременность.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь