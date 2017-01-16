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15:51 (мск), источник: ТАСС

Выпускники новосибирских колледжей впервые сдадут экзамены по стандартам WorldSkills

Экзаменационные задания включают в себя 14 компетенций.

НОВОСИБИРСК, 16 января. /ТАСС/. Новосибирская область станет одной из пилотных площадок по проведению демонстрационного выпускного экзамена по стандартам WorldSkills, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Выпускники учреждений профобразования выполнят экзаменационные задания и модули по 14 компетенциям.

«Первые экзамены по компетенциям “Парикмахерское искусство”, “Поварское дело” и “Сварочные технологии” пройдут в конце января, также знания по этим и другим компетенциям обучающиеся смогут продемонстрировать в мае и июне 2017 года», — сказали в пресс-службе. В каждом регионе компетенции определяются на основе анализа востребованности профессий и специальностей для приоритетных отраслей.

Демонстрационный экзамен поможет определить у студентов и выпускников уровень знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность и выполнять работу по конкретной профессии или специальности в соответствии со стандартами WorldSkills Russia. Выпускники, сдавшие экзамен, получат возможность подтвердить свою квалификацию в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами требованиями международных стандартов WorldSkills без прохождения дополнительных аттестационных испытаний. Выпускникам будет выдан документ, подтверждающий квалификацию, признаваемый предприятиями, работающими в соответствии со стандартами WorldSkills Russia.

По данным регионального Министерства труда, в Новосибирской области почти каждый пятый студент стал участником активно развивающегося в системе среднего профобразования олимпиадного движения. По результатам участия в олимпиадном движении по стандартам WorldSkills Новосибирская область в 2015 году занимала 11-ю строчку в рейтинге среди субъектов РФ, тогда в состав сборной команды России вошли три новосибирских студента. Из шести медалей «За высшее мастерство», которые получили россияне на мировом чемпионате, одну завоевал житель Новосибирской области. В 2016 году команда региона завоевала 14 медалей в полуфинале национального чемпионата «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills.

В рамках внедрения проекта «Обеспечение комплекса условий для подготовки по 50 рабочим профессиям и специальностям в соответствии с мировыми стандартами для реиндустриализации экономики Новосибирской области» в средних специальных учебных учреждениях уже обеспечена подготовка кадров по 38 профессиям и специальностям среднего звена в соответствии с мировыми профессиональными стандартами.

В настоящее время система среднего профессионального образования в регионе состоит из 54 учреждений, в которых обучаются около 25 тыс. студентов. Ежегодно учреждения выпускают 6,5 тыс. молодых рабочих и специалистов и проводят курсовое обучение более 23 тыс. человек взрослого населения.

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