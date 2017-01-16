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15:29 (мск), источник: НИА Самара

СКС организуют обряд освящения воды, поступающей в городской водопровод

18 января на насосно-фильтровальной станции № 2 (Студёный овраг) состоится освящение воды.

Торжественный молебен будет проводить, как и в предыдущие годы, протоиерей Иоанн Мохов, сообщает пресс-служба отдела по связям с общественностью ООО «Самарские коммунальные системы».

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