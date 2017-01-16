50 новых автобусов закупит администрация Нижнего Новгорода для пассажирских перевозок, сообщает пресс-служба горадминистрации.

50 полунизкопольных дизельных автобусов большого класса, адаптированных для перевозки маломобильных пассажиров, будут работать на городских маршрутах. Каждая единица подвижного состава рассчитана на транспортировку 104 человек.

Аукцион на закупку автобусов был объявлен 23 декабря, заявку на участие подала всего одна компания, с ней и был заключен договор. Стоимость контракта составит 387,8 млн рублей. Основную часть средств выделило правительство Нижегородской области, 22 747 500 рублей — городская администрация. Автобусы должны быть поставлены не позднее 30 июня 2017 года.