Пластиковые крокодилы и плюшевые змеи: зоозащитники рассказали о ложных вызовах
Британское Королевское общество защиты животных от жестокого обращения (RSPCA) рассказало о курьезных случаях ложных вызовов.
Британское Королевское общество защиты животных от жестокого обращения (RSPCA) рассказало о курьезных случаях ложных вызовов.
В декабре в графстве Суррей взволнованный домовладелец сообщил, что на чердаке у него поселилась змея.
Как выяснили приехавшие по вызову зоозащитники, «рептилия» была плюшевой игрушкой, передает BBC.
В ноябре на крыше одного из домов была замечена сова. Птица сидела там в течение четырех дней, будучи «не в состоянии пошевелиться». В результате проведенной RSPCA операции было установлено, что эта не очень активная сова была сделана из пластика.
Другой хозяин дома пожаловался на птицу, залетевшую к нему на чердак и шумевшую там. Обследование помещения никаких пернатых не выявило, зато в передней дома нашелся датчик задымления, пищащий
Кроме того, службе сообщали о черепахе в саду, которая оказалась камнем; о лошади, которая оказалась снопом сена; о мяуканье кота в полости стены, каковое оказалось звуками компьютерной игры в соседней комнате; о детеныше крокодила на обочине дороги, который, действительно, оказался маленьким крокодильчиком, но игрушечным.
Всего круглосуточная служба получила за год 1 153 744 звонков. Представитель RSPCA призвал граждан убедиться, что проблема, о которой они хотят сообщить, действительно существует.