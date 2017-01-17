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16:14 (мск), источник: Моя Планета

Пластиковые крокодилы и плюшевые змеи: зоозащитники рассказали о ложных вызовах

Британское Королевское общество защиты животных от жестокого обращения (RSPCA) рассказало о курьезных случаях ложных вызовов.

В декабре в графстве Суррей взволнованный домовладелец сообщил, что на чердаке у него поселилась змея.

Как выяснили приехавшие по вызову зоозащитники, «рептилия» была плюшевой игрушкой, передает BBC.

В ноябре на крыше одного из домов была замечена сова. Птица сидела там в течение четырех дней, будучи «не в состоянии пошевелиться». В результате проведенной RSPCA операции было установлено, что эта не очень активная сова была сделана из пластика.

Другой хозяин дома пожаловался на птицу, залетевшую к нему на чердак и шумевшую там. Обследование помещения никаких пернатых не выявило, зато в передней дома нашелся датчик задымления, пищащий из-за того, что в нем села батарейка.

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Кроме того, службе сообщали о черепахе в саду, которая оказалась камнем; о лошади, которая оказалась снопом сена; о мяуканье кота в полости стены, каковое оказалось звуками компьютерной игры в соседней комнате; о детеныше крокодила на обочине дороги, который, действительно, оказался маленьким крокодильчиком, но игрушечным.

Всего круглосуточная служба получила за год 1 153 744 звонков. Представитель RSPCA призвал граждан убедиться, что проблема, о которой они хотят сообщить, действительно существует.

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