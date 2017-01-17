Пластиковые крокодилы и плюшевые змеи: зоозащитники рассказали о ложных вызовах

В декабре в графстве Суррей взволнованный домовладелец сообщил, что на чердаке у него поселилась змея.

В ноябре на крыше одного из домов была замечена сова. Птица сидела там в течение четырех дней, будучи «не в состоянии пошевелиться». В результате проведенной RSPCA операции было установлено, что эта не очень активная сова была сделана из пластика.