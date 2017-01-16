Челябинцы в заложниках у едкого дыма. Нескольких суток жители областного центра не могут открыть окна и вздохнуть полной грудью.

На туман с резким химическим запахом люди стали жаловаться еще четыре дня назад. В Челябинске были объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени, горожанам порекомендовали отказаться от поездок на личном транспорте. Впрочем, в воскресенье на дорогах и так было достаточно свободно, но дым не отступал. Особенно остро нехватку кислорода ощутили жители Тракторозаводского, Ленинского и Металлургического районов, где расположено наибольшее число заводов.

«Повышенные концентрации загрязняющих веществ влияют на обострение хронических заболеваний дыхательной системы, очень влияют на обострение аллергических состояний», — комментирует Ольга Агеева, главврач центра медпрофилактики Челябинской области.

Мороз и солнце в Челябинске становятся «формулой» неприятного дня. Выхлопные газы от автомобилей и выбросы предприятий не успевают рассеиваться из-за отсутствия ветра. При этом челябинские власти сегодня не смогли объяснить, что конкретно делается для того, чтобы снизить задымленность воздуха. Обошлись общими фразами.

«Анализируем эту ситуацию. В случае, когда мы объявляем НМУ, есть соответствующие мероприятия, которые контролируют соответствующие структуры. В области это Минэкологии, мы вместе входим в рабочий штаб и вместе с Министерством экологии занимаемся этим вопросом», — отмечает Евгений Тефтелев, глава Челябинска.

Как сообщили в гидрометцентре, неблагоприятные метеоусловия сохранятся до сегодняшнего вечера. Горожанам пока лучше не открывать форточки и по возможности вместо личного автомобиля воспользоваться общественным транспортом.