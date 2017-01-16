Челябинцы в заложниках у едкого дыма
При этом власти не смогли объяснить, что конкретно делается для того, чтобы снизить задымленность воздуха.
При этом власти не смогли объяснить, что конкретно делается для того, чтобы снизить задымленность воздуха.
Челябинцы в заложниках у едкого дыма. Нескольких суток жители областного центра не могут открыть окна и вздохнуть полной грудью.
На туман с резким химическим запахом люди стали жаловаться еще четыре дня назад. В Челябинске были объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени, горожанам порекомендовали отказаться от поездок на личном транспорте. Впрочем, в воскресенье на дорогах и так было достаточно свободно, но дым не отступал. Особенно остро нехватку кислорода ощутили жители Тракторозаводского, Ленинского и Металлургического районов, где расположено наибольшее число заводов.
«Повышенные концентрации загрязняющих веществ влияют на обострение хронических заболеваний дыхательной системы, очень влияют на обострение аллергических состояний», — комментирует Ольга Агеева, главврач центра медпрофилактики Челябинской области.
Мороз и солнце в Челябинске становятся «формулой» неприятного дня. Выхлопные газы от автомобилей и выбросы предприятий не успевают рассеиваться
«Анализируем эту ситуацию. В случае, когда мы объявляем НМУ, есть соответствующие мероприятия, которые контролируют соответствующие структуры. В области это Минэкологии, мы вместе входим в рабочий штаб и вместе с Министерством экологии занимаемся этим вопросом», — отмечает Евгений Тефтелев, глава Челябинска.
Как сообщили в гидрометцентре, неблагоприятные метеоусловия сохранятся до сегодняшнего вечера. Горожанам пока лучше не открывать форточки и по возможности вместо личного автомобиля воспользоваться общественным транспортом.