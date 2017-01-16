Краснодарский край останется без крещенских морозов

По словам начальника Краснодарского краевого центра по гидрометеорологии Андрея Бондаря, в начале недели фронтальный раздел принесет в край облачность, последующее понижение температуры и осадки — дожди, которые ночью могут переходить в мокрый снег.

«В ночь с 18 на 19 января в районе Краснодара прогнозируются температура до -4 °C, по краю -1 °C…-6 °C, по юго-востоку региона до -11 °C. Самые холодные температуры ожидаются в ночь на 20 января и 21 января. В это время температуры по краю составят порядка -4 °C…-9 °C, в предгорных районах до -15 °C», — рассказал начальник Гидрометцентра порталу Юга.ру.

На территории края в эти дни также возможно усиление ветра: в Новороссийске возможны порывы до 23 м/с, на Черноморском побережье — до 20 м/с, в среднем по краю — до 15 м/с.