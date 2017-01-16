Краснодарский край останется без крещенских морозов
По данным синоптиков, в Краснодарском крае понижение температуры ожидается после праздника Крещения.
По данным синоптиков, в Краснодарском крае понижение температуры ожидается после праздника Крещения.
По словам начальника Краснодарского краевого центра по гидрометеорологии Андрея Бондаря, в начале недели фронтальный раздел принесет в край облачность, последующее понижение температуры и осадки — дожди, которые ночью могут переходить в мокрый снег.
«В ночь с 18 на 19 января в районе Краснодара прогнозируются температура до -4 °C, по краю -1 °C…-6 °C, по
На территории края в эти дни также возможно усиление ветра: в Новороссийске возможны порывы до 23 м/с, на Черноморском побережье — до 20 м/с, в среднем по краю — до 15 м/с.